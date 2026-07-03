Нагельсман подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии

Юлиан Нагельсман принял решение подать в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Фабрицио Романо.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Германии проиграла команде Парагвая на чемпионате мира в матче 1/16 финала. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были парагвайцы - 4:3.
Нагельсману 38 лет, он возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала на домашнем чемпионате Европы 2024 года.
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