Рияд Марез объявил о завершении карьеры в сборной Алжира
Полузащитник и капитан сборной Алжира по футболу Рияд Марез после матча 1/16 финала чемпионата мира‑2026 против команды Швейцарии объявил о завершении международной карьеры.
В четверг алжирцы уступили швейцарцам со счетом 0:2 и завершили выступления на ЧМ‑2026.
— Конечно, была цель пройти дальше. Думаю, это было нам по силам. Пропустили два мяча из‑за ошибок, а на таком уровне за каждую ошибку сразу же расплачиваешься. В целом команда сыграла достойно.
— Это было ваше последнее выступление на чемпионатах мира?
— Да, даже последнее выступление за сборную. Это был мой последний матч, — сказал Марез в интервью beIN Sports.
Марезу 35 лет, за сборную Алжира он дебютировал в 2014 году. В составе команды хавбек провел 119 матчей, забил 40 мячей и отдал 45 голевых передач, завоевал Кубок африканских наций.
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