Португалия одержала вторую победу в истории участия на ЧМ

Сборная Португалии обыграла Хорватию (2:1) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

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Португальцы одержали волевую победу во втором тайме – пропустили первыми, а потом дважды забили.

Это их второй успешный камбэк в истории участия в чемпионатах мира. В 1966 году команда выбила КНДР в 1/4 финала (5:3 после 0:3).

Кроме этих двух матчей португальцы уступали в счете еще в 14 своих матчах в истории турнира – 2 ничьи и 12 поражений.