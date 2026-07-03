Португалия одержала вторую победу в истории участия на ЧМ

У Португалии 2-я волевая победа в истории участия на ЧМ – 2:1 с Хорватией после 0:1. В 1966-м победили КНДР – 5:3 после 0:3
Сборная Португалии обыграла Хорватию (2:1) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Португальцы одержали волевую победу во втором тайме – пропустили первыми, а потом дважды забили.
Это их второй успешный камбэк в истории участия в чемпионатах мира. В 1966 году команда выбила КНДР в 1/4 финала (5:3 после 0:3).
Кроме этих двух матчей португальцы уступали в счете еще в 14 своих матчах в истории турнира – 2 ничьи и 12 поражений.
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