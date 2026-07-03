Роналду высказался о матче Португалии с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026
Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о матче с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира — 2026, который состоится в понедельник, 6 июля.
«Сборная Испании — один из главных претендентов на победу на чемпионате мира. Это будет сложный матч, как и все остальные. С моей точки зрения, мы будем к нему готовы, поскольку уже очень хорошо знакомы с их командой. Думаю, что это будет очень равная игра», — сказал Роналду после игры с Хорватией.
На стадии 1/16 финала Португалия победила Хорватию со счётом 2:1. На аналогичном этапе сборная Испании разгромила Австрию со счётом 3:0.
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