Ямаль повторил рекорд ЧМ

Нападающий испанской сборной Ламин Ямаль совершает в среднем 12 попыток обвести соперника за 90 минут игрового времени на чемпионате мира-2026. По информации Opta, это лучший показатель на турнире с 1998 года.

Такой же результат — 12 обводок за матч — демонстрировал нигериец Джей-Джей Окоча на ЧМ-1998. Ямаль повторил этот рекорд спустя почти три десятилетия.

На групповом этапе Испания заняла первое место в группе H, одержав победы над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0). В 1/16 финала испанцы разгромили Австрию со счётом 3:0, где Ямаль был признан лучшим игроком матча. На турнире 18-летний форвард забил 2 гола в четырёх матчах. В 1/8 финала Испания встретится с Португалией 6 июля в 22:00 по московскому времени.