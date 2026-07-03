Нападающий сборной Бразилии поделился мыслями о работе с Анчелотти

Форвард сборной Бразилии Эндрик поделился мыслями о работе с главным тренером команды Карло Анчелотти.

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19-летний футболист сыграл во всех трех матчах на ЧМ-2026, но ни разу не выходил в стартовом составе.

– Как вам работается с Карло Анчелотти?

– Это замечательный опыт. Он был моим первым тренером, когда я приехал в Европу.

Для меня работа с ним в качестве первого тренера – одно из лучших событий. Это было невероятно, я мог учиться у него и его штаба. С национальной сборной все то же самое.

Думаю, лучшего варианта, чем Анчелотти в качестве тренера сборной Бразилии, и быть не могло. Мы надеемся продолжать развиваться – это самое важное сейчас.

В мой первый сезон с тренером в «Реале» я много играл. Да, всего на несколько минут, но выходил на поле практически в каждой игре.

Он говорил мне: «Не волнуйся, твой момент еще придет». В Кубке Испании он давал мне больше игрового времени, позволяя выходить в стартовом составе почти в каждой игре.

Мистер – один из лучших тренеров в мире. Он знает, что делать. Прошлый матч с Японией – тому пример. Победный гол забил Габриэл Мартинелли, а он вышел на замену.

Можете быть уверены, что тренер всегда будет делать то, что лучше для команды.

Мне с ним очень комфортно, и я всегда следую его советам и советам тренерского штаба, к которому мы всегда обращаемся за поддержкой, – сказал Эндрик.