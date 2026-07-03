Кого из тренеров уволили из-за ЧМ

Самые статусные — Куман и Бьелса, и первому уже нашли замену. А Клопп готов принять Германию после Нагельсмана.

Самое интересное на ЧМ-2026 только начинается, однако не все будут наблюдать за этим, имея работу. По доброй традиции часть вылетевших сборных очень быстро меняет главных тренеров. По состоянию на 2 июля работы лишились семь специалистов. Но, вероятно, к концу турнира список расширится.

Рассказываем о свершившихся отставках и о тех, кто совсем скоро может добавиться в список. А также о специалистах, которых ждём на освободившихся местах.

Кто уже покинул свои сборные?

30 июня тренер объявил об уходе из сборной по собственному желанию. Несмотря на то что федерация не исключала возможность продления соглашения. Причина очевидна. По его словам, неудачное выступление на ЧМ-2026, где мало кто ждал от Нидерландов вылета уже в 1/16 финала, стало главным триггером.

«Я принял решение завершить свою работу в качестве главного тренера сборной Нидерландов. Мы все мечтали о чемпионате мира, где войдём в историю. Этого не произошло. Никто не разочарован этим больше, чем я. Как главный тренер я несу эту ответственность», – написал Куман в соцсетях.

Этот заход в сборную – уже второй для тренера. Впервые Куман возглавил команду в 2018-м – на тот момент Нидерланды уже потеряли шансы попасть в финальную часть чемпионата мира, зато под его руководством квалифицировались на Евро-2020 и дошли до финала Лиги наций. Правда, на чемпионат Европы их повёз уже другой тренер, ведь Куман не смог отказаться от «Барселоны» и перешёл на работу туда. Снова вернулся в сборную он после чемпионата мира в Катаре. На Евро-2024 под его руководством Нидерланды дошли до полуфинала, где уступили Англии. А теперь – вылет в 1/16 финала ЧМ от Марокко (1:1, 2:3 пен.).

Что касается возможной замены: NOS SPORT пишет, что в местной федерации футбола хотят назначить главным экс-тренера «Ливерпуля» Арне Слота. Инсайдер Никола Скира также подтверждает возможный приход Слота, но сообщает и об интересе к Эрику тен Хагу.

Кого бы выбрали вы?

Себастьян Беккасесе (Эквадор)

Перед аргентинским тренером, который до этого не работал в сборных главным, стояла задача провести лучший чемпионат мира в истории страны. До этого рекордом был выход в 1/8 финала в 2006 году. В этот раз Беккасесе создал действительно классную команду, которая на групповом этапе победила Германию (2:1), однако хорошая игра не дала результата. Особенно неудачным вышел как раз матч с Мексикой (0:2) — эквадорцы, по сути, не создали ни одного реального момента и завершили выступления на ЧМ.

Вот что сказал тренер после своего ухода:

«Наш контракт заканчивался с завершением чемпионата мира, а для нас он закончился сегодня. Мы не смогли достичь обещанного – провести лучший чемпионат мира в своей истории. Однако мы оставили после себя наследие – очень сплочённую команду. То, что только что произошло, действительно чудесно. Да, это не сотрёт боль и печаль, которые испытывают люди. Но поверьте: энтузиазма от того, что нас ждёт впереди, по-прежнему много».

Правда, пока непонятны карьерные перспективы самого Беккасесе. Как и то, кто возглавит команду после него. Может, аргентинцу предложат новый контракт?

Марсело Бьелса (Уругвай)

Главный тренер Уругвая после вылета команды ещё на групповом этапе решил объясниться. Пришёл к журналистам с большой кипой бумаг и полтора часа на языке фактов рассказывал о неудачном выступлении команды. А вскоре объявил, что покидает сборную.

«Моя ответственность предельно ясна, не могу оправдать наш итоговый результат. Подводя итог, я сказал, что распоряжался имеющимися в моём распоряжении ресурсами – я говорю о классе игроков – не на должном уровне. Сделали всё возможное, но этого явно было недостаточно. Убеждён, что, даже если бы я принял другие решения, это не привело бы к другим результатам».

Правда, Бьелса вряд ли долго просидит без работы, учитывая его репутацию. Вскоре ждём новый проект.

Что касается сборной Уругвая, то её может возглавить аргентинец Марсело Гальярдо. Об этом сообщает Radio Mitre в X. В этом году Гальярдо завершил работу в «Ривер Плейте».

Хон Мён Бо (Южная Корея)

Судьба этого специалисты была предрешена сразу после провального матча с ЮАР (0:1) фактически за выход в 1/16 финала. Южная Корея, несмотря на наличие звёзд из европейских клубов в составе, умудрилась победить только слабейшую Чехию и уступить южноафриканцам. После этого работу тренерского штаба и руководства федерации раскритиковал даже президент страны. А сразу после выступил Хон Мён Бо. Со словами покаяния.

«Приношу искренние извинения корейскому народу. Ухожу с поста главного тренера сборной. Однако я не утратил любви к корейскому футболу. Буду искренне болеть за нашу команду, чтобы она вновь смогла заслужить доверие и любовь граждан. Единственное, что я должен был сделать – выполнить возложенные на меня обязанности. Не могу сказать, что каждое моё решение было правильным. Мы не смогли показать желаемый результат на чемпионате мира. Вся ответственность за это лежит на мне», – написал он.

Интересно, что это не помешало устроить массовую травлю героя ЧМ-2002. Его призывают пожизненно отстранить от футбола, а в аэропорту на него даже напала толпа с требованием навсегда покинуть Южную Корею.

Этого мало кто мог ожидать. При Кларке Шотландия впервые за 28 лет попала в финальную часть чемпионата мира. А за месяц до турнира он подписал новый четырёхлетний контракт с федерацией. Но и это не помогло.

«Самое эмоциональное прощание – с моими игроками, без которых у нас не было бы тех воспоминаний, которые мы накопили с 2019 года по сей день. Они заслуживают всей той похвалы и восхищения, которые получают, и для меня было большой честью быть их тренером. Спасибо, что выбрали меня, и удачи моему преемнику».

На ЧМ-2026 сборная Шотландии обыграла в 1-м туре Гаити (1:0), но потом уступила Марокко (0:1) и Бразилии (0:3). Трёх очков для попадания в плей-офф не хватило.

TalkSPORT сообщал, что главным кандидатом на вакантное место является экс-босс «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу. Однако всё может упереться в финансовый вопрос. Так что ясности с будущим сборной сейчас нет.

Мирослав Коубек (Чехия)

Здесь всё более предсказуемо: сборная Чехии провалила ЧМ-2026, набрав только одно очко в группе – cыграла вничью с ЮАР (1:1). Тренера параллельно разносили на родине, призывая его уйти самому. Он услышал голос народа и сразу после вылета выступил с официальным заявлением:

«После неудачи на чемпионате мира, за которую несу совместную ответственность, я пришёл к выводу, что покину сборную. Моё предложение приняли, так что работу с национальной командой я прекращаю. К данному решению меня также подтолкнула медиакампания, основанная на серии вымыслов против меня. В такой атмосфере моя работа в чешской сборной потеряла бы всякий смысл», – таким было его официальное заявление.

О преемнике пока не сообщалось.

Сабри Лямуши (Тунис)

Про этот сюжет мы уже подробно рассказывали. Тренера Туниса уволили уже после 1-го тура, когда национальная команда с разгромным счётом уступила Швеции (1:5). Помогло ли это? Естественно, нет. В трёх матчах тунисцы уступили три раза, пропустив в общей сложности 12 мячей.

При этом Эрве Ренар, сменщик Лямуши, вероятно, продолжит работу с национальной командой. Правда, все понимают – вряд ли надолго. С учётом того, что ещё по ходу отборочного турнира федерация сменила пять специалистов.

Кто ещё может уйти?

Юлиан Нагельсман – первый кандидат. Сам пока ещё тренер сборной Германии заявил о желании продолжить работу с национальной командой после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026. Плюс за него выступают некоторые представители немецкой федерации футбола, например, спортивный директор Руди Фёллер. Однако большинство ветеранов и часть общественности резко против – Нагельсмана критикуют за странные решения, отсутствие футбольного прошлого и призывают его уйти самому.

Кандидат на замену известен – Юрген Клопп не отрицает вероятность возглавить сборную. Это подтверждает и главный мировой инсайдер Фабрицио Романо. Судя по последней информации, вопрос смены тренера в сборной Германии — практически решённый.

Дидье Дешам заранее объявил об уходе из сборной Франции после чемпионата мира. Вроде бы уже известно, что национальную команду возглавит Зинедин Зидан. Но, может, Дешам передумает в случае выигрыша трофея? Подобное развитие событий исключать нельзя. Ведь уйти из сборной он планирует не в первый раз.

Ещё одна замена планируется в сборной Мексики. Хавьер Агирре ещё до домашнего ЧМ заявил, что покинет свой пост, а преемником станет его ассистент и экс-футболист «Барсы» легендарный Рафаэль Маркес.

Также под вопросом будущее главного тренера Сенегала Папа Тиава. Издания страны обрушились с критикой на специалиста после вылета с турнира. Медиа L'Observateur выступило с заголовком «Пап, чао!», а журналисты L'Enquête задались вопросом: «Нужно ли увольнять Папа Тиава?» При этом полузащитник Пап Гейе уже публично отказался продолжать выступления в сборной при нынешнем тренерском штабе.