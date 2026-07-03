Названы главные проблемы сборной Германии

Бывший исполнительный директор Федерации футбола Германии Оливер Бирхофф поделился мыслями по поводу силы национальной команды после вылета с ЧМ-2026.

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В матче 1/16 финала Германия уступила Парагваю (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти.

– Сборная Германии уже не кажется той командой, которую вы помогали формировать на протяжении многих лет. Не является ли это впечатление ошибочным?

– К сожалению, ответ – нет.

Особенно потому, что Германия больше не является грозной командой. Раньше соперники относились к нам с большим уважением. Они не хотели играть против Германии.

Мы, возможно, не всегда играли красиво, но были чрезвычайно эффективны, сильны и целеустремленны.

С 2010 года наш уровень игры значительно повысился. Мне посчастливилось быть частью замечательного периода с 2006 по 2017 год. Та команда какое-то время доминировала в мировом футболе. Переломный момент наступил в 2018 году.

Сейчас сборной не хватает уверенности в себе. В матче против Парагвая у меня не возникло ощущения, что команда играет с убеждением: «Мы – Германия, у нас есть победители Лиги чемпионов, и мы выиграем этот матч».

Именно эта уверенность в себе была важной частью силы Германии в прошлом, – сказал Оливер Бирхофф.