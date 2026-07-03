Игрокам сборной Англии предложат снотворные перед матчем с Мексикой на ЧМ

В сборной Англии примут меры предосторожности, чтобы игроки выспались перед следующим матчем чемпионата мира.

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В 1/8 финала турнира команда Томаса Тухеля встретится со сборной Мексики. Игра пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Ранее болельщики мексиканцев мешали спать футболистам сборной Эквадора ночью перед матчем 1/8 финала ЧМ, запуская фейерверки возле гостиницы.

Как пишет BBC, в сборной Англии хотят сохранить место, где остановится команда, в тайне, но опасаются, что эта информация все же просочится в социальные сети. В связи с этим игрокам и сотрудникам сборной, которые не привезли с собой собственные приспособления для сна, такие как беруши или маски для сна, предложат натуральные снотворные средства или генераторы белого шума.

The Athletic сообщает, что вокруг отеля сборной Англии будут установлены заграждения.