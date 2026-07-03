У Роналду 24 офсайда на чемпионатах мира. Больше в XXI веке лишь у ван Перси – 25
Криштиану Роналду близок к антирекорду по офсайдам на чемпионатах мира в XXI веке.
Сборная Португалии победила Хорватию (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026. Форвард и капитан португальцев один раз попал в офсайд в этой встрече.
Теперь на счету 41-летнего Роналду 24 офсайда на чемпионатах мира. Его опережает лишь экс-форвард сборной Нидерландов Робин ван Перси (25).
Всего на ЧМ-2026 Роналду пять раз попадал в положение вне игры. На ЧМ-2022 у него было 7 офсайдов, на ЧМ-2018 – 1. На турнирах 2014 и 2010 годов Роналду попадал в офсайд по 3 раза, а в 2006-м – 5 раз.
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