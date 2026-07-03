💥 Нагельсманн уволен из сборной Германии после вылета с ЧМ-2026. DFB начнет переговоры с Клоппом
Юлиан Нагельсманн покинул сборную Германии.
Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о расторжении контракта с 38-летним специалистом, занимавшим пост главного тренера национальной команды.
Также DFB официально сообщил, что начнет переговоры с Юргеном Клоппом, который уже сообщил о готовности занять эту должность.
Нагельсманн возглавлял сборную Германии с сентября 2023 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2024 и вылетела с чемпионата мира-2026, проиграв Парагваю в 1/16 финала.
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