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💥 Нагельсманн уволен из сборной Германии после вылета с ЧМ-2026. DFB начнет переговоры с Клоппом

Sports.ru

Юлиан Нагельсманн покинул сборную Германии.

Нагельсманн уволен из сборной Германии после вылета с ЧМ
© Global Look Press

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о расторжении контракта с 38-летним специалистом, занимавшим пост главного тренера национальной команды.

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Также DFB официально сообщил, что начнет переговоры с Юргеном Клоппом, который уже сообщил о готовности занять эту должность.

Нагельсманн возглавлял сборную Германии с сентября 2023 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2024 и вылетела с чемпионата мира-2026, проиграв Парагваю в 1/16 финала.

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