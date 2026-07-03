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Аршавин: перед чемпионатом было понятно, что немцы не фавориты

Чемпионат.com

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин высказался о ситуации сборной Германии. Недавное немецкая команда вылетела с ЧМ-2026, сенсационно уступил Парагваю на стадии 1/16 финала турнира.

Аршавин высказался о ситуации сборной Германии
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«У немцев центральные защитники не топ, нет центрального нападающего. Виртц, Хавертц, Сане — звездочки. Перед чемпионатом было понятно, что немцы не фавориты. Они бы прошли просто на одну стадию больше, где проиграли бы Франции. Думаю, что сборную Германии возглавит Клопп», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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