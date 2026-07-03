Мостовой поделился ожиданиями от матча Испании и Португалии

Мостовой о матче Испании и Португалии: «Не спорьте с Мостовым, 90% моих прогнозов на ЧМ сбываются. Два моих фаворита встретятся в 1/8, обалдеть. Жаль, что кто-то из них вылетит»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче сборных Испании и Португалии в 1/8 финала чемпионата мира.
В 1/16 финала турнира испанцы обыграли сборную Австрии (3:0), а португальцы – команду Хорватии (2:1).
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«Не спорьте с Мостовым, 90% прогнозов на этот чемпионат мира, как и на предыдущий, сбываются (смеется). Жаль, что сборная Португалии в 1/8 финала сыграет с испанцами. На такой стадии встретятся два моих фаворита – обалдеть. Болеть буду за команду Испании, просто жалко, что кто‑то из них вылетит на такой ранней стадии. Португалия – это вам не Австрия. Есть защита, сильнейшая середина поля, Криштиану Роналду. Но повторюсь: на чемпионате мира может быть все что угодно. Шансы 50 на 50», – сказал Мостовой.
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