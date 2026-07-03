Букмекеры оценили шансы Мбаппе забить в матче с Парагваем

Шансы Мбаппе забить в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем оценили
Шансы нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе забить в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем оценили. Об этом сообщает Betonmobile.
Эксперты заявили, что вероятность гола Мбаппе оценивается в 63 процента. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1,60. Помимо этого, сборная Франции рассматривается в качестве явного фаворита встречи. Сделать ставку на ее победу можно с коэффициентом 1,19. Ничейный исход оценивается с котировкой 7,00, а успех Парагвая — 16,00.
Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай — Франция пройдет 5 июля в Филадельфии, США. Игра начнется в 00:00 по московскому времени.
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