Букмекеры оценили шансы Мбаппе забить в матче с Парагваем

Шансы нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе забить в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты заявили, что вероятность гола Мбаппе оценивается в 63 процента. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1,60. Помимо этого, сборная Франции рассматривается в качестве явного фаворита встречи. Сделать ставку на ее победу можно с коэффициентом 1,19. Ничейный исход оценивается с котировкой 7,00, а успех Парагвая — 16,00.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай — Франция пройдет 5 июля в Филадельфии, США. Игра начнется в 00:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали фаворита в матче 1/8 финала чемпионата мира Бразилия — Норвегия. Им является сборная Бразилии.