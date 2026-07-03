$77.9388.71

«Зенит» ищет опорника. В шорт-листе – играющие на ЧМ Бобадилья и Лира из сборных Паргвая и Мексики («Мутко против»)

Sports.ru

«Зенит» намерен усилить позицию опорного полузащитника, сообщает «РБ Спорт».

«Зенит» ищет опорного защитника на ЧМ
© Sports.ru

Возможно приглашение игрока, который участвует на ЧМ-2026.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

По информации «Мутко против», в шорт-листе петербуржцев находятся Дамиан Бобадилья из сборной Парагвая и Эрик Лира из команды Мексики.

24-летний Бобадилья выступает за бразильский «Сан-Паулу», 26-летний Лира играет за мексиканский «Крус Асуль».

Спортс: главные новости
Главное сейчас