«Зенит» ищет опорного защитника на ЧМ

«Зенит» ищет опорника. В шорт-листе – играющие на ЧМ Бобадилья и Лира из сборных Паргвая и Мексики («Мутко против»)
«Зенит» намерен усилить позицию опорного полузащитника, сообщает «РБ Спорт».
Возможно приглашение игрока, который участвует на ЧМ-2026.
По информации «Мутко против», в шорт-листе петербуржцев находятся Дамиан Бобадилья из сборной Парагвая и Эрик Лира из команды Мексики.
24-летний Бобадилья выступает за бразильский «Сан-Паулу», 26-летний Лира играет за мексиканский «Крус Асуль».
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