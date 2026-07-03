Игроки сборной Туниса провалили допинг-тест на ЧМ

У восьми игроков сборной Туниса на ЧМ-2026 выявлены следы запрещенного кленбутерола в допинг-пробе, сообщает The Times.

Имена футболистов не разглашаются. Никто из них не был отстранен, поскольку обнаруженная концентрация вещества оказалась ниже установленного порогового значения, введенного из-за большого количества случаев, связанных с употреблением зараженного мяса – прежде всего в Мексике.

Во время чемпионата мира команда базировалась в мексиканском Монтеррее, а часть положительных проб была взята за 10-14 дней до заключительного матча команды против Нидерландов (1:3).

Кленбутерол относится к группе бета-2-агонистов и действует подобно анаболическим стероидам, способствуя росту мышечной массы и снижению жировой ткани. Вместе с тем известно, что в Мексике его незаконно применяют в животноводстве, чтобы сделать мясо более постным.

Тунисская федерация футбола, сами игроки и их клубы уже были уведомлены о результатах, началось дополнительное расследование. Ожидается, что футболисты не понесут никакого наказания.

Сборная Туниса проиграла все матчи на групповом этапе ЧМ-2026 и вылетела с турнира. После поражения от Швеции (1:5) в первой игре был отправлен в отставку главный тренер команды Сабри Лямуши.