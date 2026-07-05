Аршавин: Роналду мешает сборной Португалии на ЧМ-2026

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной Росси Андрей Аршавин заявил, что Криштиану Роналду мешает сборной Португалии на чемпионате мира — 2026.

Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мне Португалия не нравится на чемпионате мира. У них состав намного лучше, чем они играют, на мой взгляд. Криштиану Роналду им мешает. Другой игрок на его позиции приносил бы больше пользы сборной Португалии. Но он Роналду, поэтому ставят его», — указал он.

Португалия сыграет с Испанией 6 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу Португалия обыграла Хорватию. Встреча завершилась с результатом 2:1. Счет в матче отрыла хорватская команда, отличился Иван Перешич на 53-й минуте. На 68-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти. Гонсалу Рамуш на 90+4-й минуте вывел Португалию вперед.

Хорватии удалось сравнять на 90+13-й минуте, отличился Йошко Гвардиол, однако гол был отменен из-за офсайда. Также по ходу игры из-за офсайда отменили гол Роналду на 61-й минуте.