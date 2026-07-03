Назван самый вероятный финал чемпионата мира по футболу 2026 года
Букмекеры назвали самый вероятный финал чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sports.
Наиболее вероятным финалом турнира аналитики называют встречу между сборными Аргентины и Франции. На такой исход предлагается коэффициент 5,00. В тройку также входят пары Англия — Франция (7,00) и Бразилия — Франция (8,00). Далее следует вариант Аргентина — Испания с коэффициентом 10,00.
Самым маловероятным финалом букмекеры назвали противостояние между командами Парагвая и Мексики. На такое событие коэффициент составляет 500,00.
Ранее издание Goal назвало фаворита чемпионата мира-2026 по итогам второго тура группового этапа. Лидером списка осталась Аргентина, а Франция сохранила за собой второе место.
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