Матч Англии и Мексики может начаться на 6 часов позже

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Англией и Мексикой может быть перенесен из-за непогоды.

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По данным BBC, ФИФА перенесет игру на стадионе «Ацтека» в Мехико на более ранний срок. Встреча должна была начаться 6 июля в 03:00 по московскому времени, но состоится в 21 час 5 июля по Москве.

Вероятно, это обусловлено прогнозами погоды, указывающими на возможные грозы и сильные дожди в это время. Однако ФИФА пока не предоставила объяснений по поводу изменения расписания.

Согласно правилам безопасности турнира, любые удары молнии, обнаруженные в радиусе около 13 км от стадиона, приводят к автоматической 30-минутной задержке игры.

Регламент ФИФА на ЧМ-2026 года гласит, что организация имеет право «отменять, переносить или менять место проведения» матчей «по своему собственному усмотрению».