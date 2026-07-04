Футболист сборной Марокко Унахи признан лучшим игроком матча против Канады

Футболист сборной Марокко Унахи признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ‑2026 против команды Канады
Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унахи признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира‑2026 по футболу против команды Канады.
Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 3:0 в пользу марокканцев. Унахи оформил дубль.
Сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом ЧМ‑2026. За выход в полуфинал африканская команда поспорит с победителем пары Парагвай — Франция.
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Унаи с дублем признан лучшим игроком матча Марокко и Канады в 1/8 финала ЧМ