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Футболист сборной Марокко Унахи признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ‑2026 против команды Канады

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Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унахи признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира‑2026 по футболу против команды Канады.

Футболист сборной Марокко Унахи признан лучшим игроком матча против Канады
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Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 3:0 в пользу марокканцев. Унахи оформил дубль.

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Сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом ЧМ‑2026. За выход в полуфинал африканская команда поспорит с победителем пары Парагвай — Франция.

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