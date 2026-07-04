Саммервилл ответил на хейт после вылета Нидерландов с ЧМ-2026
Вингер сборной Нидерландов и английского «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл опубликовал обращение после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2026. Ранее Королевская футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) осудила расистские оскорбления в адрес игроков, не реализовавших свои удары в серии пенальти матча 1/16 финала со сборной Марокко. Саммервилл, наряду с Джастином Клюйвертом и Квинтеном Тимбером, оказался в числе тех, кто допустил промах.
«Горд и рад получить шанс сыграть на моём дебютном чемпионате мира и разделить поле с командой. Мы приехали на турнир с одной мечтой — войти в историю для нашей страны. К сожалению, всё завершилось не так, как мы хотели. Это непросто принять. Я хотел бы поблагодарить Роналда Кумана и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Также хочу поблагодарить моих партнёров по команде и персонал. Расизму нет места. Ни в футболе, ни в обществе. Давайте будем лучше и подадим правильный пример следующему поколению», — написал Саммервилл в своих социальных сетях.
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Франция – фаворит ЧМ по версии Goal. Испания – 2-я, Аргентина – 3-я, Марокко на 4-м месте, Португалия – 8-я