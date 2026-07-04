Сборную Англии освистали у отеля в Мехико
Сборную Англии встретили свистом и криками «Мексика!» после приезда в отель в Мехико перед матчем 1/8 финала ЧМ.
У гостиницы собрались сотни местных болельщиков. Вход охраняют представители Национальной гвардии Мексики, а рядом с оцеплением дежурит полиция в экипировке для подавления беспорядков.
Меры безопасности усилили после жалобы Эквадора. Перед матчем 1/16 финала с Мексикой местные болельщики ночью специально мешали футболистам спать: использовали громкоговорители, сигналы и мотоциклы возле отеля. Мексика затем победила 2:0.
Англия пыталась скрыть место проживания команды из опасений, что адрес попадет в публичный доступ.
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