"Продолжать выпускать его в старте - чистое безумие". Ибрагимович раскритиковал Роналду

Лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду.

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"Это не "лидерство великого игрока". Его эго держит команду в заложниках. Роналду потерял прежнее чувство игры и подвижность. Сейчас он просто дежурит в штрафной. На этом этапе его держит уже скорее имя, а не ноги. Продолжать выпускать его в старте — чистое безумие на почве ностальгии", - сказал Ибрагимович в эфире FOX Sports.

На текущем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике Криштиану Роналду отличился тремя забитыми мячами в четырех матчах.

Всего на счету 41-летнего нападающего 232 игры в футболке национальной сборной Португлаии, в которых Роналду забил 146 голов.

В 1/8 финала ЧМ-2026 португальцы встретятся с командой Испании.