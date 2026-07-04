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Дэвид, Эуштакиу, Браим и Сайбари – в стартовых составах Канады и Марокко на матч ЧМ-2026

Sports.ru

Сборные Канады и Марокко представили составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026.

Канада и Марокко опубликовали стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ — 2026
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За североамериканскую команду с первой минуты сыграют:

ЧМ-2026
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– вратарь: Максим Крепо;

– защита: Алистер Джонстон, Люк де Фужроль, Моиз Бомбито, Ричи Ларейя, Нико Сигур;

– полузащита: Стивен Эуштакиу;

– атака: Джонатан Дэвид, Тани Олувасейи, Таджон Бьюкенен, Али Ахмед.

В составе африканской команды выйдут:

– вратарь: Яссин Буну;

– защита: Ашраф Хакими, Нуссаир Мазрауи, Исса Диоп, Редуан Аляль;

– полузащита: Айюб Буадди, Аззедин Унаи, Исмаэль Сайбари, Биляль Эль-Ханнус, Нель Эль-Энауи;

– атака: Браим Диас.

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