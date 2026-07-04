Канада и Марокко опубликовали стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ — 2026

Дэвид, Эуштакиу, Браим и Сайбари – в стартовых составах Канады и Марокко на матч ЧМ-2026
Сборные Канады и Марокко представили составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026.
За североамериканскую команду с первой минуты сыграют:
– вратарь: Максим Крепо;
– защита: Алистер Джонстон, Люк де Фужроль, Моиз Бомбито, Ричи Ларейя, Нико Сигур;
– полузащита: Стивен Эуштакиу;
– атака: Джонатан Дэвид, Тани Олувасейи, Таджон Бьюкенен, Али Ахмед.
В составе африканской команды выйдут:
– вратарь: Яссин Буну;
– защита: Ашраф Хакими, Нуссаир Мазрауи, Исса Диоп, Редуан Аляль;
– полузащита: Айюб Буадди, Аззедин Унаи, Исмаэль Сайбари, Биляль Эль-Ханнус, Нель Эль-Энауи;
– атака: Браим Диас.
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