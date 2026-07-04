«Просто больно». Гвардиол высказался о вылете Хорватии с ЧМ

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира 2026 года после поражения от Португалии в 1/16 финала турнира (1:2).

«Хорватия никогда не была просто для результата. Хорватия — это эмоции, характер и единство игроков, болельщиков и всей нации. Это просто больно. Больно, потому что мы отдали все силы, потому что верили до конца и потому что знаем, как много это для нас значило», — написал Гвардиол на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).