«Просто больно». Гвардиол высказался о вылете Хорватии с ЧМ после поражения от Португалии
Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира 2026 года после поражения от Португалии в 1/16 финала турнира (1:2).
«Хорватия никогда не была просто для результата. Хорватия — это эмоции, характер и единство игроков, болельщиков и всей нации. Это просто больно. Больно, потому что мы отдали все силы, потому что верили до конца и потому что знаем, как много это для нас значило», — написал Гвардиол на своей странице в социальной сети Х.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).
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