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Возинья о разговоре с Месси после матча ЧМ: «Он обнял меня и сказал: «Ты великолепен. Твой народ должен гордиться тобой». Я ответил: «Спасибо, Лео. Ты лучший»

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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья рассказал, о чем говорил с Лионелем Месси после матча с Аргентиной в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:3).

Возинья о разговоре с Месси после матча ЧМ: «Он обнял меня и сказал: "Ты великолепен"»
© Global Look Press
«После матча я подошел к Месси. Он обнял меня и сказал: «Ты великолепен. Твой народ должен гордиться тобой». Для меня это было что-то невероятное. Услышать такие слова от такого человека, как Лео Месси, значит для меня очень многое. Я поблагодарил его и сказал: «Спасибо, Лео. Ты лучший». Затем я спросил, можем ли мы обменяться футболками. Лео ответил, что отдаст мне свою в тоннеле после интервью. Такие моменты навсегда в сердце», – сказал Возинья.
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