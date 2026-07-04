Впервые на ЧМ число жёлтых карточек превысило количество ударов за тайм
В первом тайме матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Канады и Марокко желтых карточек (6) оказалось больше, чем ударов (5), сообщает Opta. По данным источника, это первый подобный тайм в истории турнира (статистика ведется с 1966 года).
В первом тайме карточки получили канадцы Ричи Ларьи и Джонатан Дэвид, а также марокканцы Редуан Халал, Ашраф Хакими, Аззедин Унаи и Билал Эль-Ханнус.
После первого тайма счет команды не отметились результативными действиями.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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