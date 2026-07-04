Гретцки посетил матч Канады с Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026

Уэйн Грецтки присутствует на матче сборной Канады с Марокко (0:1, второй тайм) в 1/8 финала чемпионата мира.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

4-кратный обладатель Кубка Стэнли и бывший нападающий «Эдмонтона» и сборной Канады наблюдает за игрой из ложи стадиона в Хьюстоне.

Гретцки является лучшим снайпером в истории НХЛ с учетом регулярных чемпионатов плей-офф. Суммарно он забросил 1016 шайб.

На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1006 голов в регулярках и плей-офф, он занимает второе место по этому показателю.