Гретцки посетил матч Канады с Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026
Уэйн Грецтки присутствует на матче сборной Канады с Марокко (0:1, второй тайм) в 1/8 финала чемпионата мира.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
4-кратный обладатель Кубка Стэнли и бывший нападающий «Эдмонтона» и сборной Канады наблюдает за игрой из ложи стадиона в Хьюстоне.
Гретцки является лучшим снайпером в истории НХЛ с учетом регулярных чемпионатов плей-офф. Суммарно он забросил 1016 шайб.
На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1006 голов в регулярках и плей-офф, он занимает второе место по этому показателю.
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