Браим отдал 3 голевых паса в 5 матчах на ЧМ-2026. Больше только у Олисе и Гимараэса
Браим Диас отдал 3 результативных паса на чемпионате мира-2026.
Сегодня полузащитник сборной Марокко ассистировал Аззедину Унаи в матче против сборной Канады в 1/8 финала турнира (2:0). Футболист «Реала» проводит пятую игру на этом соревновании.
Больше голевых передач на ЧМ-2026 сделали только Майкл Олисе (5) и Бруно Гимараэс (4). Роберто Альварадо, Флориан Виртц, Александер Исак и Мартин Эдегор тоже отличились тремя ассистами.
Мбаппе, Олисе, Дембеле, Касерес, Альмирон, Энсисо – в стартовых составах Франции и Парагвая на матч 1/8 финала ЧМ
Симон о Роналду: «Он уже не тот, что раньше, но все равно очень опасен. Нужно быть готовыми ко всему и не подпускать его к штрафной»
Унаи с дублем признан лучшим игроком матча Марокко и Канады в 1/8 финала ЧМ