Браим отдал 3 голевых паса в 5 матчах на ЧМ-2026. Больше только у Олисе и Гимараэса

Браим Диас отдал 3 результативных паса на чемпионате мира-2026.

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Сегодня полузащитник сборной Марокко ассистировал Аззедину Унаи в матче против сборной Канады в 1/8 финала турнира (2:0). Футболист «Реала» проводит пятую игру на этом соревновании.

Больше голевых передач на ЧМ-2026 сделали только Майкл Олисе (5) и Бруно Гимараэс (4). Роберто Альварадо, Флориан Виртц, Александер Исак и Мартин Эдегор тоже отличились тремя ассистами.