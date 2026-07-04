Канада первой из стран-хозяек ЧМ-2026 вылетела с турнира – от Марокко. США и Мексика сыграют свои матчи 1/8 финала позже
Сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2026.
Команда Джесси Марша уступила сборной Марокко в 1/8 финала со счетом 0:3.
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Канада первой из трех стран-хозяек ЧМ вылетела с турнира. Сборные Мексики и США проведут свои матчи 1/8 финала позднее.
Мексиканцы сыграют с Англией 6 июля, США встретится с Бельгией 7 июля.
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