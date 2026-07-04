$77.2388.03

Канада первой из стран-хозяек ЧМ-2026 вылетела с турнира – от Марокко. США и Мексика сыграют свои матчи 1/8 финала позже

Sports.ru

Сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2026.

Канада первой из стран-хозяек ЧМ-2026 вылетела с турнира – от Марокко
© Sports.ru

Команда Джесси Марша уступила сборной Марокко в 1/8 финала со счетом 0:3.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Канада первой из трех стран-хозяек ЧМ вылетела с турнира. Сборные Мексики и США проведут свои матчи 1/8 финала позднее.

Мексиканцы сыграют с Англией 6 июля, США встретится с Бельгией 7 июля.

Спортс: главные новости