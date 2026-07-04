Сборные Франции и Парагвая объявили составы на матч 1/8 финала ЧМ

Национальные команды Франции и Парагвая объявили составы на матч 1/8 финала чемпионата мира.

Франция: Меньян, Динь, Упамекано, Кунде, Мбаппе, Олисе, Баркола, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле.

Парагвай: Хиль, Веласкес, Альдерете, Кубас, Галарса, Энсисо, Касерес, Алонсо, Г. Гомес, Д. Гомес, Альмирон.

Встреча состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 0:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.