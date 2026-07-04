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Плющенко впечатлен сборной Кабо-Верде: «Вы вот знаете, где находится этот остров? Я, честно, не знаю. Там вратарь работал сварщиком! Это уникально!»

Sports.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко остался под впечатлением от выступления сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026.

Плющенко впечатлен сборной Кабо-Верде: «Вы вот знаете, где находится этот остров? Я, честно, не знаю»
© Sports.ru

Кабовердианцы вышли из группы на своем первом чемпионате мира. В 1/16 финала команда в дополнительное время уступила Аргентине, дважды отыгрываясь по ходу матча (2:3).

ЧМ-2026
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«Меня восхищает сборная Кабо-Верде. Знаете, иногда говорят «never give up». Эта команда показала, что не надо опускать руки. Они показали феноменальный результат. Вы вот знаете, где находится этот остров? Я, честно, не знаю. Там вратарь работал сварщиком! Это уникально! Ребята приехали играть в футбол и отдаться полностью. Это сенсация», – сказал Плющенко.
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