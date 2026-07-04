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Симон о Роналду: «Он уже не тот, что раньше, но все равно очень опасен. Нужно быть готовыми ко всему и не подпускать его к штрафной»

Sports.ru

Вратарь сборной Испании Унаи Симон высказался о текущей форме Криштиану Роналду.

Симон о Роналду: «Он уже не тот, что раньше, но все равно очень опасен»
© Global Look Press

Испанцы сыграют с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026.

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«Он уже не тот, что раньше, но мы должны держать его как можно дальше от штрафной. В финале Лиги наций он это уже доказал. Сегодня его главное качество – убийственная эффективность в штрафной площади. Он сам находит себе моменты и представляет огромную опасность. Я не знаю, как его контролировать. Нужно быть готовыми ко всему и по возможности не подпускать его к штрафной», – сказал Симон.
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