Микель Оярсабаль рассказал о готовности к матчу Испании с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026
Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль оценил готовность национальной команды к матчу с Португалией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2026. Встреча состоится 6 июля.
«Это элитная команда, суперкоманда с выдающимися игроками — коллектив, который мы глубоко уважаем, но, разумеется, не боимся. Мы уверены в своих силах и верим, что можем на равных соперничать с кем угодно — что мы и доказывали на протяжении многих лет, — и подходим к этому матчу, имея все шансы на успех. Мы постараемся максимально хорошо подготовиться к игре за оставшееся время: проанализируем соперника, изучим видеозаписи и определимся с тактикой. Думаю, нам нужно сосредоточиться на себе и собственной игре, стараясь повторить то, что мы показали недавно», — приводит слова Оярсабаля издание Marca.
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Сборные Португалии и Испании сыграют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Матч состоится в 22:00 по московскому времени.
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