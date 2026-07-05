Франция и Марокко сыграют в четвертьфинале чемпионата мира — 2026

Сборные Франции и Марокко сыграют между собой в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча состоится в четверг, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. На стадии 1/8 финала Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Килиан Мбаппе, который на 70-й минуте реализовал пенальти, заработанный Дезире Дуэ. Сборная Марокко в матче 1/8 финала разгромила одну из хозяек ЧМ-2026 - команду Канады - со счетом 3:0. Голами отличились Суфьян Рахими и Аззедин Унаи, который оформил дубль.
Нападающий мадридского "Реала" Браим Диас отдал две голевых передачи, а еще один ассист записал на свой счет защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими.
Вратарь Парагвая Хиль – лучший игрок матча с Францией в 1/8 финала ЧМ-2026. Орландо сделал 4 сэйва и пропустил с пенальти
Мбаппе не пожал руку вратарю сборной Парагвая Хилю после матча ЧМ. Орландо бросил мяч Килиану в спину
У Франции 8 побед и поражение по пенальти в финале в последних 9 играх ЧМ. Дальше – Марокко в 1/4 финала