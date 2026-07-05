Франция и Марокко сыграют в четвертьфинале чемпионата мира — 2026

Сборные Франции и Марокко сыграют между собой в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча состоится в четверг, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. На стадии 1/8 финала Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0.

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Единственный мяч забил Килиан Мбаппе, который на 70-й минуте реализовал пенальти, заработанный Дезире Дуэ. Сборная Марокко в матче 1/8 финала разгромила одну из хозяек ЧМ-2026 - команду Канады - со счетом 3:0. Голами отличились Суфьян Рахими и Аззедин Унаи, который оформил дубль.

Нападающий мадридского "Реала" Браим Диас отдал две голевых передачи, а еще один ассист записал на свой счет защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими.