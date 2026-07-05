Франция победила Парагвай и вышла в четвертьфинала чемпионата мира

Франция победила команду Парагвая и вышла в четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. На 70-й минуте Килиан Мбаппе забил пенальти в ворота парагвайцев.

В 1/4 финала Франция встретится с Марокко. Марокканцы одержали победу над национальной командой Канады в 1/8 финала чемпионата мира.