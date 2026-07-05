Мбаппе побил рекорд Клозе по голам в ворота южноамериканских сборных на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе превзошёл Мирослава Клозе и стал игроком, который забил больше всего голов в истории чемпионатов мира в ворота сборных Южной Америки — 7 мячей, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. В 1/8 финала турнира Мбаппе забил гол в ворота Парагвая (1:0), реализовав пенальти.

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По соперникам:

Аргентина (2018, 1/8 финала): 2 гола

Перу (2018, групповой этап): 1 гол

Аргентина (2022, финал): 3 гола

Парагвай (2026, 1/8 финала): 1 гол

В четвертьфинале турнира сборная Франции сыграет с Марокко. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.