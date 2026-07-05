Мбаппе обновил рекорд чемпионатов мира по числу голов в плей‑офф

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе обновил свой рекорд по числу голов в плей‑офф чемпионатов мира. В субботу Мбаппе отличился в матче 1/8 финала ЧМ‑2026 против команды Парагвая (1:0), забив с пенальти.

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В активе форварда стало 11 голов в десяти играх в плей‑офф чемпионатов мира за карьеру. По ходу плей‑офф ЧМ‑2026 Мбаппе превзошел достижения бразильцев Леонидаса и Роналдо (по восемь голов).

В 1/4 финала чемпионата мира‑2026 сборная Франции сыграет против команды Марокко 9 июля.