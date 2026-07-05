Франция — в 1/4 финала ЧМ, Бублик с 48 эйсами обыграл Тиафо на Уимблдоне. Главное к утру

Сборная Франции минимально одолела Парагвай и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, казахстанский теннисист Александр Бублик победил американца Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/8 финала Уимблдона, сборная Марокко разгромила Канаду и пробилась в четвертьфинал первенства планеты. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Франция победила Парагвай и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 благодаря голу Мбаппе с пенальти.

Александр Бублик вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Фрэнсиса Тиафо.

Сборная Марокко разгромила команду Канады в матче 1/8 финала ЧМ-2026, Унаи оформил дубль.

Александр Бублик сделал 48 эйсов в матче с Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Уимблдона-2026.

23 очка Дёмина не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Сакраменто» в Летней лиге НБА.

Григор Димитров обыграл Маттео Берреттини в третьем круге Уимблдона-2026.

Дуэт Веры Звонарёвой и Альбано Оливетти не сумел выйти во второй круг Уимблдона в миксте.

Мбаппе отказался пожать руку вратарю Парагвая, а тот бросил мяч ему в спину.

Мбаппе забил свой 11-й гол в плей-офф ЧМ — это рекорд за всю историю турнира.

Мбаппе обошёл Месси в гонке за «Золотую бутсу» ЧМ-2026. У обоих — по семь голов.