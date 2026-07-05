Российские ученые назвали победителя ЧМ-2026

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ, Пермский Политех) рассказали журналистам, какая страна станет чемпионом мира по футболу в 2026 году. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, в своей работе исследователи применили сразу три различные модели искусственного интеллекта. Результат оказался неожиданно единодушным: все алгоритмы независимо друг от друга назвали сборную Франции главным фаворитом турнира.

«Каждая модель продемонстрировала уникальный подход к интерпретации турнирной статистики и факторов успеха», — уточнил представитель Политеха.

По его словам, самый простой алгоритм использовал для своего прогноза уже сыгранные матчи и отсутствии поражений у сборной Франции на групповом этапе,

Наиболее «сложный» алгоритм, уточнил ученый, проанализировал большое количество данных, в частности, использовал котировки известных букмекерских контор, разработанные компьютерами модели.

Несмотря на технологичность исследования, в ПНИПУ призвали относиться к прогнозу с иронией. Исследователи подчеркнули, что футбол остается игрой с высоким элементом случайности, где результаты того или иного матча редко подчиняются сухой математической логике.

Ранее сообщалось, что 4 июля 2026 года суперкомпьютер Opta оценил вероятность победы сборной Франции на ЧМ-2026 в 28,89% перед стартом 1/8 финала. После завершения группового этапа этот показатель составлял 18,66%.