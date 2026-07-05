Неймар может впервые выйти в основе Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не исключил, что нападающий Неймар выйдет в стартовом составе на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Норвегии.

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По словам итальянского специалиста, форвард готов провести на поле все 90 минут и может сыграть в одной связке с Винисиусом Жуниором.

«Неймар может отыграть все 90 минут, и он может сыграть вместе с Винисиусом Жуниором. Думаю, они будут играть вместе», — приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

На нынешнем чемпионате мира Неймар пока принял участие лишь в одном матче, выйдя на замену и проведя на поле 14 минут.

Встреча Бразилии и Норвегии в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 состоится 5 июля. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.