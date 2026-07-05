Губерниев охарактеризовал стиль игры сборной Парагвая двумя словами
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев двумя словами охарактеризовал стиль игры сборной Парагвая на ЧМ-2026.
Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Франция играла в футбол, а Парагвай подумал, что началась война. То, что делали парагвайцы — это грязь. Самоотверженность и самоотдача отличаются от жестокости, грубости и хамства. Победил футбол, а "войнушка" Парагвая оказалась позорной», — заявил Губерниев.
Сборная Франции обыграла парагвайцев в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 1:0. Единственный гол в игре с пенальти забил форвард Килиан Мбаппе.
Ранее вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль пожаловался на поведение Мбаппе. После матча Хиль подошел к французскому нападающему, чтобы пожать ему руку и поздравить с победой, но француз проигнорировал парагвайского вратаря. Хиль бросил мяч в спину Мбаппе, и из-за этого на поле началась потасовка. В свою очередь, 27-летний француз обвинил парагвайцев в грязной игре.
Микель Ойарсабаль: «Роналду, Месси и Очоа – уникальные игроки. То, что они играют на таком уровне в своем возрасте – достижение, о котором недостаточно говорят»
Педри о «Золотом мяче»: «Мне больше нравятся командные трофеи, но каждый хотел бы выиграть его»
Анчелотти о Винисиусе: «Он меняет позиции как в «Реале», так и в сборной – это создает проблемы сопернику. Они с Неймаром могут и будут играть вместе»