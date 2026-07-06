Трамп управляет ФИФА и спасает сборную США на чемпионате мира

Скандал на ЧМ-2026: Белый дом напрямую обратился к ФИФА с просьбой отменить красную карточку форварду сборной США Фоларину Балогуну. Нападающий получил удаление в матче 1/16 финала против Боснии за наступ на голеностоп сопернику.

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Дисциплинарный комитет приостановил дисквалификацию на год — Балогун сыграет в 1/8 финала с Бельгией. Дональд Трамп поблагодарил ФИФА за исправление несправедливости.

На проходящем чемпионате мира по футболу разгорелся крупный скандал, поставивший под вопрос спортивный суверенитет Международной федерации футбола. Администрация США напрямую вмешалась в дисциплинарный процесс, чтобы сохранить в составе своей сборной лучшего бомбардира, что вызвало бурную общественную дискуссию о границах политического влияния на спорт.

Инцидент, повлекший за собой международный резонанс, произошел 2 июля в матче 1/16 финала между сборными США и Боснии и Герцеговины. Американская команда одержала победу со счетом 2:0. Отличился 25-летний форвард Фоларин Балогун, который к этому моменту забил три мяча в трех матчах турнира и возглавлял список лучших бомбардиров сборной. Однако на 64-й минуте нападающий получил прямую красную карточку за то, что наступил на голеностоп защитнику боснийской команды Тарику Мухаремовичу. Это удаление автоматически означало одноматчевую дисквалификацию и пропуск важной встречи 1/8 финала против команды Бельгии.

Ситуация приняла неожиданный поворот, когда Белый дом совершил прямой звонок в ФИФА. По данным журналиста Бена Джейкобса, администрация обратилась к президенту ФИФА Джанни Инфантино с настоятельной просьбой отменить красную карточку Балогана. Факт прямого давления со стороны властей страны-хозяйки турнира породил в спортивном сообществе обвинения в полной утрате футбольного суверенитета и переходе к прямому политическому управлению федерацией.

В воскресенье, 5 июля, дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение приостановить действие красной карточки в отношении американского нападающего с испытательным сроком на один год. Данное решение было обосновано ссылкой на статью 27 дисциплинарного кодекса, которая позволяет комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Таким образом, Балогун получил право выйти на поле в матче 1/8 финала против бельгийцев, который состоится в Сиэтле.

В ФИФА подчеркнули, что решение принималось исключительно на основании выводов независимого комитета и норм регламента. Представители организации заявили, что звонок из Белого дома не мог повлиять на вердикт дисциплинарной комиссии в силу ее независимого характера.

Тем не менее, политическое руководство США открыто выразило свою позицию. Президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social поблагодарил ФИФА за принятое решение, назвав его исправлением огромной несправедливости.

Действующий чемпионат мира носит исторический характер: впервые в нем принимают участие 48 национальных команд, а матчи проходят сразу на территории трех государств — США, Канады и Мексики.

Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, выигравшая предыдущий мундиаль в Катаре в 2022 году, обыграв в финале команду Франции.