Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет для него последним в карьере
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере.
«Последний чемпионат мира (смеётся)… В конечном счёте остаются люди. Люди, которым мы нравимся, люди, которым мы можем подарить особенные моменты. И я вижу людей, которые работают рядом с нами. Это потрясающие воспоминания. Нужно просто наслаждаться каждым моментом. Да, это будет мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им», — приводит слова Роналду AS.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).
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