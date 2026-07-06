Роналду вошел в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ с испанцами

Нападающий Криштиану Роналду вошел в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

В игре 1/16 финала против команды Хорватии (2:1) Роналду был заменен на 81-й минуте. На 68-й минуте он реализовал пенальти и забил свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира. Победитель матча между португальцами и испанцами сыграет в четвертьфинале с сильнейшим из противостояния сборных США и Бельгии.

Для Роналду это шестое мировое первенство в карьере. Он является одним из двух футболистов, которому удалось достичь подобного результата. Также португалец стал самым возрастным игроком, сыгравшим и отличившимся в плей-офф за всю историю турнира. Накануне игры с испанцами Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере.

На счету Роналду теперь будет 27 матчей на чемпионатах мира. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только аргентинскому форварду Лионелю Месси, который также принимает участие в шестом мировом первенстве. В его активе 30 проведенных встреч на турнире. Сборной Аргентины позднее предстоит провести игру 1/8 финала против команды Египта.

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Роналду пять раз завоевывал "Золотой мяч".

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.