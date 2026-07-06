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Почеттино поддержал приостановку дисквалификации Балогуна: «99% людей считают ту красную несправедливой. Я люблю спорт и верю в его этическую чистоту»

Sports.ru

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на решение ФИФА о приостановке дисквалификации форварда команды Фоларина Балогуна.

Почеттино поддержал приостановку дисквалификации форварда США Балогуна
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Футболист «Монако» получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

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Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год – теперь форвард США сможет сыграть против Бельгии в 1/8 финала.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался по этому поводу: «Не знал, что 5 июля – День дурака на ЧМ. Мы защищаем не сборную и не федерацию – мы защищаем футбол». 

В свою очередь, Почеттино заявил:

«Моя реакция такая же, как и у всех. Я люблю спорт и верю в его этическую чистоту. Мы приветствуем это решение. 99% людей считают, что красная карточка была показана несправедливо... Я знаю и очень уважаю Руди. Он отличный тренер и замечательный человек. Разумеется, он должен защищать интересы своей команды», – сказал Почеттино.
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