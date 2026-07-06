Почеттино поддержал приостановку дисквалификации форварда США Балогуна

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на решение ФИФА о приостановке дисквалификации форварда команды Фоларина Балогуна.

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Футболист «Монако» получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год – теперь форвард США сможет сыграть против Бельгии в 1/8 финала.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался по этому поводу: «Не знал, что 5 июля – День дурака на ЧМ. Мы защищаем не сборную и не федерацию – мы защищаем футбол».

В свою очередь, Почеттино заявил: