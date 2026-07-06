Дубль Холанна сенсационно выбил Бразилию с ЧМ-2026

Норвегия благодаря дублю Холанда обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала чемпионата мира
Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в ночь на понедельник, 6 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу норвежцев. На 79-й минуте точным ударом головой отметился Эрлинг Холанд, а в концовке игры он оформил дубль, поразив дальний угол ворот бразильцев ударом из-за пределов штрафной.
На десятой добавленной минуте Неймар отыграл один мяч с пенальти. В первом тайме еще один 11-метровый не реализовал бразилец Бруну Гимарайнш.
Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. За выход в полуфинал скандинавы поборются с победителем пары Мексика — Англия. Ранее стало известно о том, что стоимость билетов на эту игру взлетела почти в 50 раз.
ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не участвует в турнире, так как ее отстранили от участия в международных соревнованиях в 2022 году.
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