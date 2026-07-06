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Неймар стал вторым бразильцем после Пеле, забившим на четырех ЧМ

ТАСС

Неймар стал вторым бразильским футболистом после Пеле, забившим на четырех разных чемпионатах мира.

Неймар стал вторым бразильцем после Пеле, забившим на четырех ЧМ
© ТАСС

Ранее ТАСС сообщал, что нападающий реализовал пенальти в матче 1/8 финала турнира с норвежцами (1:2). Этот гол стал девятым для Неймара на мировых первенствах. Он забил четыре мяча в 2014 году, по два - в 2018-м и 2022-м и один на текущем турнире.

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Пеле отличался на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. На его счету 12 голов на мировых первенствах.

Неймару 34 года. В составе сборной Бразилии он выиграл Олимпиаду (2016), стал серебряным призером Игр (2012) и Кубка Америки (2021), завоевал Кубок конфедераций (2013). Всего за национальную команду нападающий забил 80 голов. Он является ее лучшим бомбардиром.

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