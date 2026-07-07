Испания пробилась в 1/4 финала впервые с чемпионского ЧМ-2010

Сборная Испании вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2010 года.

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Сегодня команда Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0) и пробилась в следующий этап турнира.

Испанцы вышли в 1/4 финала чемпионата мира впервые с 2010 года – тогда они завоевали трофей. В 2014-м они вылетели после группового этапа, в 2018-м и 2022-м – после 1/8 финала.