Испания пробилась в 1/4 финала впервые с чемпионского ЧМ-2010. В 2014-м не вышли из группы, в 2018-м и 2022-м выбыли в 1/8
Сборная Испании вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2010 года.
Сегодня команда Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0) и пробилась в следующий этап турнира.
Испанцы вышли в 1/4 финала чемпионата мира впервые с 2010 года – тогда они завоевали трофей. В 2014-м они вылетели после группового этапа, в 2018-м и 2022-м – после 1/8 финала.
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