Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии после вылета с ЧМ

Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии после сенсационного вылета с ЧМ
Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар завершил карьеру в национальной команде.
Об этом сам 34-летний форвард рассказал журналистам после поражения от Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира.
Неймар вышел в этой игре на замену во второй половине и забил единственный мяч "селесао", реализовав пенальти на последних минутах компенсированного времени. Всего на нынешнем ЧМ Неймар провел две встречи.
"Я пытался выиграть, пытался… Но теперь все кончено", - сказал Неймар.
Неймар дебютировал в сборной в 2010 году. Причем свой первый матч за "желто-зеленых" он провел на том же стадионе в США, на котором бразильцы накануне уступили норвежцам - в Нью-Джерси. В 130 играх за сборную Неймар забил 80 мячей и отдал 58 результативных передач.
Если брать чемпионаты мира, то Неймар сыграл в четырех розыгрышах турнира и ни разу не завоевал кубок. Наивысшего достижения за это время южноамериканцы добились на домашнем ЧМ в 2014 году, когда им удалось занять четвертое место.
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